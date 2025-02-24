Нефть подешевела на опасениях вокруг мировой торговли

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, обеспокоенных ситуацией вокруг мировой торговли и решений о пошлинах США.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.25 снижалась на 0,22% – до 73,89 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,28%, до 70,2 доллара, передает РИА «Новости».

«Последние данные позиционирования отражают негативные настроения», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Он отметил, что одной из причин негативных настроений на рынке стали опасения вокруг мировой торговли и пошлин.

В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выражает серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая.