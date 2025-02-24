Такой сценарий будет возможен в случае подписания Киевом сделки с Вашингтоном по полезным ископаемым.

По информации издания, страна должна будет передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, таких как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США. Отмечается, что взносы будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута сумма в 500 млрд долларов. В статье говорится, что при нынешних уровнях доходов Украины на это у неё уйдут сотни лет.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Накануне Владимир Зеленский заявил, что не собирается подписывать соглашение, по которому платить будут «десять поколений украинцев».