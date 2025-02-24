На российской бирже приостановили торги

СПб-биржа приняла решение приостановить торги в 07:00 мск. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Как отмечается, причина - технический сбой в работе средств проведения торгов. Сейчас обстоятельства выясняются. О том, когда торги снова начнутся, будет объявлено отдельно, отметила площадка.

Ранее сообщалось о расширении СПБ Биржей с 22 февраля 2025 года времени проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23:50 мск. В выходные дни раньше инвесторы заключали сделки с 10:00 до 19:00 мск. Решение об увеличении времени торговой сессии было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов.

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21 февраля СПБ Биржа также расширила количество акций, доступных инвесторам на торгах в выходные. Среди новых эмитентов - Мосбиржа, «Роснефть», «Совкомфлот», «Аэрофлот», «Русал» и «ИКС 5».