Экономисты оценили пенсионное обеспечение в России

Россияне с низкими зарплатами получают пенсии, которые не обеспечивают удовлетворение их базовых потребностей, а гражданам с высокими зарплатами пенсионные выплаты не компенсируют утраченный заработок в необходимой мере. Ситуация не изменилась даже несмотря на проведение пенсионной реформы, говорится в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития» профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Юлии Долженковой, о которой рассказывает РБК.

Авторы монографии проанализировали динамику пенсий с 2013 по 2023 год и пришли к выводу, что, хотя в номинальном выражении пенсии непрерывно увеличивались, им не всегда удавалось обогнать инфляцию. Кроме того, индексация по уровню инфляции носит компенсаторный характер. Это означает, что сразу же после индексации новый виток инфляции снова снижает реальное содержание пенсии. При этом сокращение реальных пенсий является более значительным, чем отражается в статистике, поскольку общий индекс инфляции ниже индекса роста цен по товарным группам в потребительской корзине пенсионеров.

Коэффициент замещения утраченного заработка (соотношение среднего размера пенсии и средней начисленной зарплаты) за последние десять лет составлял 24,6–33%, отмечают экономисты. Это ниже уровня 40%, который признается Международной организацией труда как показатель качества пенсионной системы. Средняя пенсия в 2013-2023 годах составляла лишь 1,6–1,7 прожиточного минимума пенсионера, при этом почти 15% пенсионеров получали доплаты для достижения прожиточного минимума.

Изменить ситуацию к лучшему, по мнению Сафонова и Долженковой, может целенаправленное повышение уровня зарплат бюджетникам, которые составляют основную массу занятых с низкой заработной платой; привлечение в страховую систему плательщиков из неформального сектора и вовлечение пенсионеров в трудовую занятость.