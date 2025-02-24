Кредитная активность россиян снизилась

В январе текущего года жители России взяли 2 740 000 потребительских кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных займов уменьшился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств — на 54%. В 2024-м в стране выдали 5,13 миллиона кредитов на сумму 1,03 триллиона рублей.

В сравнении с декабрем 2024 года наблюдается заметное снижение кредитной активности. Количество выданных кредитов сократилось на 11%, а объем средств — на 37%. В декабре оформили 3,09 миллиона кредитов на сумму 750,15 миллиарда рублей. В числе регионов, которые лидируют по объему выданных кредитов, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область, говорится в публикации.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в январе в России средний размер микрозайма уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10 270 рублей. Такие данные были предоставлены микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.

Уточнялось, что в декабре средняя сумма составила 10,41 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний заем до зарплаты увеличился на 6,9%, достигнув в январе 2024 года отметки в 9,6 тысяч рублей.