Стало известно, что будет с курсом доллара с 1 марта

Аналитики, опрошенные Life.ru, дали свои прогнозы по курсу доллара с 1 марта. В частности, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, ожидание смягчения санкций практически полностью определяют текущий курс.

С учётом сверхвысокой волатильности можно говорить лишь о сильных исторических уровнях поддержки. При сохранении текущего тренда — это 86,5 рубля, и далее уровни в районе 85 и 83 рубля, добавил он. При этом, по его мнению, маловероятно, что курс стабилизируется в этом диапазоне. Даже если предположить геополитическую разрядку, учитывая текущее состояние финансового счета и торгового баланса, справедливый курс национальной валюты должен быть выше 90 рублей, указал Миронюк.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что доллар может упасть до 87 рублей. Это произойдет, если «новости про снятие санкций продолжат радовать». Однако более вероятный сценарий — коридор 90–100 рублей, подчеркнул он.

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Ведущий аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева заявила, что ожидания, связанные с геополитической деэскалацией, способствуют укреплению рубля, а не его ослаблению. Однако любое негативное событие может привести к изменению ситуации. С точки зрения экономики, курс рубля должен находиться в диапазоне от 95 до 100 рублей за доллар, от 99 до 106 рублей за евро и от 12,8 до 13,4 рубля за китайский юань, подчеркнула она. По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, в ближайшие недели не исключено укрепление курса рубля до 85 рублей за доллар.