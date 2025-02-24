ЕС приостановил санкции против Сирии

Евросоюз приостановил санкции против Сирии в сферах энергетики и транспорта после ухода президента Башара Асада.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах", - отмечается в нем. "Совет постановил исключить пять организаций (Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии) из списка лиц, подлежащих замораживанию средств и экономических ресурсов, а также разрешить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Центрального банка Сирии", - говорится в документе.