Стало известно о реакции рынка акций РФ на новый пакет санкций

Российский рынок акций и курс рубля демонстрируют сдержанную реакцию на утверждение Европейским союзом 16-го пакета санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Индекс Московской биржи в рублях к 11:54 по московскому времени продолжает увеличиваться — на 0,41%, до 3 296,83 пункта. До того, как стало известно об утверждении 16-го пакета санкций, он также рос — примерно на 0,5%.

На Московской бирже курс юаня увеличился на 8 копеек, составив 12,08 рубля. В моменте юань ненадолго ускорил рост, достигнув пика в 12,19 рубля, но затем вернулся к уровню 12,10 рубля, где и находился до объявления. Курс доллара, который используется как ориентир для внебиржевого рынка, также вырос вместе с юанем, превысив 88 рублей, но затем вернулся к уровню 87,5 рубля. По состоянию на 11:54 по московскому времени юань продолжил расти, прибавив 45 копеек и достигнув отметки в 87,52 рубля.

В понедельник на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза был окончательно утвержден 16-й пакет санкций против России. Он включает в себя экономические меры, а также персональные ограничения.

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В рамках новых рестрикций, введенных ЕС, кредитные и финансовые организации, расположенные за пределами РФ, теперь не смогут осуществлять операции с использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Кроме того, 13 российских банков были дополнительно ограничены в доступе к международной системе SWIFT.