ЕС запретил импорт российского СПГ через ряд терминалов

Евросоюз запретил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к единой системе объединения. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

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«Целесообразно ввести отступление от запрета, которое может быть предоставлено государствам, не подключенным к газораспределительной системе ЕС, когда СПГ приобретается, импортируется или передается с терминала, расположенного в другом государстве — участнике ЕС, которое подключено к газораспределительной системе объединения, с целью обеспечения его энергией», — говорится в документе.

При этом, как следует из постановления, новый пакет санкций не включает полного запрета на импорт российского СПГ.

Из этого же документа следует, что Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия». В частности, ограничительные меры ввели против генерального директора выставки Натальи Виртуозовой.

Также ЕС расширил список персональных антироссийских санкций с введением 16-го пакета. В черный список вошли: шахматист и сенатор Сергей Карякин, юморист и актер Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.