Названа страна Европы с самой высокой инфляцией

Наиболее высокую годовую инфляцию в еврозоне по итогам января зафиксировали в Венгрии, где она достигла 5,7%, сообщила пресс-служба Евростата.

Следующей в антирейтинге идет Румыния с 5,7% инфляцией, затем Хорватия — 5%. Меньше, чем в других странах еврозоны, инфляция установилась в январе в Дании (1,4%), а также в Ирландии, Италии и Финляндии (1,7% во всех трех).

В еврозоне показатель роста цен в целом достиг 2,5%, после 2,4% в декабре 2024 года. В Европейском союзе речь идет о 2,8%, против декабрьских 2,7%.

В начале января Евростат сообщил, что годовая инфляция в зоне евро, по предварительной оценке, в декабре ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября. По итогам 2023 года, в еврозоне фиксировали показатель роста цен на уровне в 2,9%.

На этой неделе министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития не исключает, что уровень инфляции в 2025 году будет находиться в диапазоне 7-8%. Глава Минэкономразвития рассказал, что ведомство начнет готовить прогноз по инфляции в марте.