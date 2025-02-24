Польша удвоит мощности по приему сжиженного газа

В текущем году в Польше в Гданьском заливе начнется строительство второго плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), закончить работы планируют в 2027-2028 годах. Об этом со ссылкой на агентство IAR сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Мощность нового проекта превысит 6 миллиардов кубометров в год после регазификации. Сейчас в республике есть один терминал, позволяющий получать 5 миллиардов кубометров, что составляет треть от годового потребления страны.

Стоимость проекта составит от четырех до пяти миллиардов злотых (1-1,25 миллиарда долларов). В Варшаве называют такие расходы инвестицией в энергетическую безопасность.

В настоящее время Польша получает газ как из имеющегося терминала СПГ, так и по газопроводу Baltic Pipe, связывающему страну с месторождением в Норвегии. Мощность последнего составляет до 10 миллиардов кубометров в год, таким образом, республика может полностью закрывать потребность в газе, а новый терминал позволит ей экспортировать топливо.

Ранее замглавы Минэнерго Украины Николай Колесник рассказал о планах по созданию совместно с Польшей восточно-европейского газового хаба. В проекте задействуют украинские подземные хранилища газа, крупнейшие в Европе, и польские терминалы по приему СПГ.