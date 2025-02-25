В ВТБ раскрыли, насколько Россия близка к дефолту 90-х

Вероятность повторения в России экономического кризиса 1998 года крайне низка.

Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Смотрите, мы на самом деле очень далеко по всем показателям от 1998 года. Тогда был госдолг, по-моему, к ВВП 100%, сейчас 15%», — заявил Пьянов журналистам в ходе конференц-колла по случаю раскрытия обобщенной консолидированной отчетности Группы ВТБ по МСФО за 2024 год.

Он отметил, что в период финансового кризиса 1998 года инфляция достигала 85%, сейчас она поддерживается на уровне не выше 10%.

Дефолт 1998 года в России: причины и краткая история кризиса

Пьянов заявил, что от дефолта Россию отделяет и гораздо более высокий уровень компетентности исполнительной власти, сформированной в том числе после кризисов 2014 и 2022 годов. В связи с этим, вероятность повторения дефолта крайне низка, заключил первый зампред ВТБ.