Доллар к рублю опустился ниже сентябрьских значений

Курс доллара на внебиржевом рынке, который служит ориентиром для расчета, снизился до отметки ниже 86 рублей впервые с 3 сентября прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В середине февраля курс резко снизился до отметки ниже 90 рублей после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На прошлой неделе курс американской валюты опускался ниже 87 рублей.

Накануне сообщалось, что российский рынок акций и курс рубля продемонстрировали сдержанную реакцию на утверждение Европейским союзом 16-го пакета санкций. Индекс Московской биржи в рублях по московскому времени продолжил увеличиваться — на 0,41%, до 3 296,83 пункта. Курс юаня достигнул пика в 12,19 рубля, но затем вернулся к уровню 12,10 рубля, где и находился до объявления. Курс доллара превысил 88 рублей, но затем вернулся к уровню 87,5 рубля.

В понедельник на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза был окончательно утвержден 16-й пакет санкций против России. Он включает в себя экономические меры, а также персональные ограничения.