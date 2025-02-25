Группа стран — участниц Европейского союза, в которую вошли Германия, Франция, Италия и Испания, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддержали идею передать Украине замороженные в объединении суверенные активы России.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, эти страны расценивают российские активы как «разменную монету» на возможных переговорах. Кроме того, они опасаются, что передача их Киеву отпугнёт иностранных инвесторов.

Каллас: у ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов

Ранее сообщалось, что Италия, Португалия и Испания не поддержали новый пакет военной помощи Украине, который предложила глава европейской дипломатии Кая Каллас.