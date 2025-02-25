Песков: инвестпартнерство РФ и США возможно после урегулирования на Украине

Инвестиционное и торговое сотрудничество России и США, в том числе по редкоземам, возможно только после восстановления отношений и украинского урегулирования.

В Кремле высказались о сотрудничестве России и США по редкоземам
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Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации, - отметил представитель Кремля. - Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса". "И потом уже <...> настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заключил Песков и добавил, что это касается и возможного сотрудничества в вопросах добычи редкоземельных металлов.

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Дмитрий Песков