В Кремле высказались о сотрудничестве России и США по редкоземам

Инвестиционное и торговое сотрудничество России и США, в том числе по редкоземам, возможно только после восстановления отношений и украинского урегулирования.
Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации, - отметил представитель Кремля. - Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса". "И потом уже <...> настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - заключил Песков и добавил, что это касается и возможного сотрудничества в вопросах добычи редкоземельных металлов.