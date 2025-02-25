Названы санкции, которые снимут с России в первую очередь

В России, возможно, снова появятся международные платежные системы, а российские карты вновь начнут принимать за границей. Об этом в беседе с aif.ru заявил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

По словам политолога, «у Трампа говорили, что заинтересованы в возвращении американского бизнеса в РФ». В этой связи сначала могут быть сняты банковские ограничения или финансовые, которые мешают совершать транзакции между государствами, добавил он.

Эксперт выразил уверенность в том, что все рестрикции вряд ли снимут. Он назвал их «понятным Трампу инструментом давления на Россию».

«И переговоры по их снятию будут вестись еще долгие годы, причем американцы будут использовать их, чтобы добиться от нас уступок по другим интересующим их вопросам», - подчеркнул Барабанов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после установления перемирия на Украине можно будет рассмотреть возможность частичной отмены санкций в отношении России.