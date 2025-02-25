В России резко выросли покупки музыкальных инструментов

Покупки россиянами музыкальных инструментов в 2024 году выросли на 26% по сравнению с 2023 годом, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Музторг». Так, больше всего россияне покупали звуковое оборудование – количество приобретений за год выросло на 33%. На втором месте микрофоны – число их покупок выросло на 28%.

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Далее идут клавишные инструменты - количество их продаж выросло на 17%. При этом 50,3% продаж пришлось на розничные магазины. Ранее стало известно, что за прошлый год россияне купили только на маркетплейсах Ozon и Wildberries до 40,5 тысячи виниловых пластинок, продажи по сравнению с 2023 годом выросли в два раза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».