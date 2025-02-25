В странах Балтии электричество стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии

Выход Латвии, Эстонии и Литвы из единой с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ привёл к тому, что электричество в этих странах стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии.

Такую информацию приводит эстонское гостелерадио ERR, по данным которого в указанных странах средняя цена на биржевое электричество составляет 13,7 цента за киловатт-час, в то время как в Финляндии она установилась на уровне 0,24 цента за киловатт-час.

«К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы», — говорится в публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что Литва приступила к демонтажу линий электропередачи в направлении России.