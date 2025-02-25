Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером оценил перспективы возможного сотрудничества России и США по редкоземельным металлам (РЗМ), а также высказался о роли Китая в вопросе достижения соответствующих договоренностей.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об интересе США в российских запасах редкоземельных металлов. Комментируя его заявление, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в данной области. Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России, пояснил Путин.

Интерес американцев к редкоземельным металлам понятен. Администрация Дональда Трампа видит своим главным противником Китай, где сосредоточено около 38% мировых запасов редкоземельных элементов. Вместе с тем доля КНР в производстве редкоземельных металлов составляет порядка 68% от общемирового. Основным полем борьбы между двумя странами является сфера высоких технологий, вычислительных мощностей и так далее, а Пекин ранее ввел особое лицензирование на экспорт редкоземельных металлов, которые используются для производства различных чипов и электроники. И Трамп видит картину так: микроэлектроника останется за тем, кто обладает редкоземельными металлами. По его мнению, если Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов в США и другие страны Запада, то это существенно затруднит технологическое развитие Америки. Возможно, [миллиардер Илон] Маск подсказал Трампу, что без микроэлектроники победа США в глобальной конкуренции станет невозможной. Но получается, что главный конкурент США контролирует добычу редкоземельных металлов. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Россия занимает третье место в мире по запасам РЗМ, уступая только Китаю и Бразилии, отметил Юшков, говоря о перспективах сотрудничества стран.

«По оценкам специалистов, запасы РФ составляют 8,7% от общемировых. Но при этом у нас очень маленькая добыча. В 2023 году она составила 0,7% от общемировой. Это означает, что мы можем существенно увеличить объем производства. Об этом, помимо прочего, говорят соответствующие показатели США. Их запасы редкоземельных металлов – 1,6% от общемировых, а добыча – 12,2% от общемировой. Поэтому, если удастся договориться, США тут можно привлечь для увеличения объемов производства редкоземельных металлов в России, которую они воспринимают как альтернативного поставщика. Предпосылки для этого есть, но тут понадобятся инвестиции. Кроме того, за допуск к редкоземельным металлам Россия, естественно, потребует от США что-то взамен. Если мы говорим про экономику, то это будет снятие санкций», - сказал он.

При этом возможное сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам может быть неоднозначно воспринято в Пекине, подчеркнул специалист.

«Вопрос в том, как на это будет смотреть Китай. Наше экономическое сотрудничество США, на самом деле, всегда было не очень большим. Мы гораздо больше торговали с европейцами, а сейчас мы в разы больше торгуем с Китаем. Поэтому вопрос о редкоземельных металлах, скорее всего, придется решать в треугольнике Россия – США – Китай. Будет ли это союз против Китая? Конечно, России хотелось бы избежать вот такой постановки вопроса. При этом и снятие санкций нам выгодно. Но оно не должно идти в ущерб нашим отношениям с КНР», - заключил Юшков.

Авторы издания Financial Times ранее заявили о скором снятии США санкций с России.