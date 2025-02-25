Экосистема Freedom Finance: инвестиции в цифровое будущее

Freedom Finance расширил свою экосистему в Казахстане, сделав ставку на телеком. Компания традиционно ассоциируется с финансовыми услугами, однако телекоммуникации стали стратегически важным направлением.

В современном мире цифровая инфраструктура — это не просто дополнение, а основа для всего. Без мощных каналов связи невозможно развитие облачных технологий, финтеха, инвестиционных сервисов, AI-решений и даже кибербезопасности.

Почему Freedom зашел в телеком и что уже сделано?

«На момент, когда мы принимали решение о входе на рынок телекоммуникаций, Казахстан был примерно на 100-м месте в мире по скорости фиксированного интернета. Нам показалось, что мы заслуживаем быть гораздо выше и точно можем этого добиться», — говорит основатель Freedom Finance Тимур Турлов.

«Фридом Финанс» выбрал нетипичный путь — вместо покупки существующего оператора компания построила инфраструктуру с нуля, что позволило контролировать качество, скорость внедрения технологий и себестоимость строительства.

«В какой-то момент мы поняли, что строить только оператора недостаточно. Мы должны создавать полноценную цифровую экосистему. Для этого мы начали прокладывать больше оптики, научились делать это быстрее и дешевле, а еще увидели в этом синергию для всего нашего бизнеса», — поясняет Тимур Турлов.

Результаты Freedom Telecom на сегодня:

Проложено 2 500 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Развернуто 147 точек Freedom Wi-Fi, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет.

Подключено 24 тысячи домохозяйств, и это только начало.

Себестоимость строительства сети на 50% ниже, чем у конкурентов.

Потенциальная доля рынка B2B — 50%.

«Мы не хотели просто занять место на рынке, наша цель — построить альтернативную инфраструктуру, которая будет соответствовать самым современным стандартам. Казахстан может стать мощным цифровым хабом для региона, и мы работаем над этим», — комментирует один из руководителей телеком-направления Freedom Finance.

Но просто быстрым интернетом дело не ограничивается. Следующий шаг — строительство дата-центров и международной волоконно-оптической гипермагистрали.

ЦОДы уровня TIER-3 обеспечат хранение и обработку данных в Казахстане, сделав страну центром цифровых технологий.

Оптоволоконная магистраль позволит транзит международного трафика между Европой и Азией.

Инвестиции Freedom Finance в эти проекты составят 100 млрд тенге.

«Наши ЦОДы позволят аккумулировать контент, хранить данные в Казахстане и сделать страну привлекательной для мировых IT-компаний. Мы подписали соответствующий меморандум с Минцифрой, и готовы двигаться дальше», — подтверждает Турлов.

Финансовая отчетность: мощный рост всех направлений бизнеса

В феврале Freedom Holding также представил отчетность за 3 квартал 2025 финансового года, которая впечатляет темпами роста.

«Наша цель — создать бизнес, который устойчив даже в самых сложных условиях. Мы уже доказали, что можем не просто зарабатывать, а развивать целые рынки», — подчеркнул Тимур Турлов.

Ключевые показатели по направлениям холдинга:

Банковский сектор — $206,4 млн (+47%), 1,407 млн клиентов.

Брокерские услуги — $213,3 млн (+29%), 618 тыс. счетов.

Страхование — рекордный рост +106%, выручка $197,8 млн, 972 тыс. клиентов.

Lifestyle и другие направления (платежи, e-commerce, телеком, маркетплейс) — рост +120%, выручка $37,7 млн.

За предыдущие два квартала 2025 финансового года Фридом Финанс уже заработала более $1 млрд выручки.

Ключевой момент: если раньше Freedom Finance был ориентирован в первую очередь на брокерский бизнес, то теперь компания перешла к диверсифицированной модели, где банковский и страховой сегменты играют ведущие роли.

Freedom Bank: сердце экосистемы

«Мы строим не просто банк, а финансовую систему будущего, где клиент может решать все вопросы в одном месте», — говорит Тимур Турлов.

Рост доверия клиентов отражен в последних показателях кредитовой организации:

Депозитный портфель банка превысил $2 млрд.

SuperApp (суперприложение, где собраны разные услыши всех компаний экосистемы) — более 800 тыс. активных пользователей.

Рекордные темпы роста клиентской базы — +70-80 тыс. новых пользователей в месяц.

«Клиенты Freedom Bank не просто хранят деньги — они получают доступ к инвестициям, страхованию, технологиям. Это нечто большее, чем обычный банк», — отмечает CEO холдинга.

Особенно выделяется цифровая валюта Freedom, которая предлагает новую философию инвестиций. Это инструмент, объединяющий кэшбэк и фондовый рынок.

10 000 монет Freedom = 1 акция FRHC.

Стоимость валюты растет вместе с акциями, которые торгуются на бирже NASDAQ.

Отсутствие налогов на прирост капитала.

Связь с супераппом: пользователи могут копить и инвестировать автоматически.

«Мы показали людям, что инвестиции — это просто. Получая кэшбэк, ты фактически вкладываешься в акции. Валюта от Фридом Финанс — это не просто валюта, это новый формат управления деньгами», — подчеркивает Тимур Турлов.

Страховой бизнес: стремительное развитие Freedom Life и Freedom Insurance

Страхование стало одним из самых быстрорастущих направлений.

«Мы доказали, что вес процесс может быть простым, цифровым и удобным. Теперь все можно оформить онлайн, без визитов в офис», — отмечает представитель этого направления Freedom Finance.

Freedom Insurance первым в Казахстане внедрил автострахование с AI-анализом повреждений.

Freedom Life запустил накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей.

Общее число клиентов превысило 972 тыс., а выручка страхового изнеса достигла $197,8 млн.

Брокерское направление Freedom Finance: лидерство в инвестициях и развитие Tradernet

В 3 квартале 2025 года выручка брокерского бизнеса достигла $213,3 млн (+29%), а число клиентов превысило 618 тыс.

«Когда мы начинали, в Казахстане было всего несколько тысяч брокерских счетов. Сейчас у нас сотни тысяч клиентов, и рынок вырос в разы. Это говорит о том, что людям действительно интересно инвестировать. Мы дали им инструменты, сделали процесс удобным и доступным», — отмечает Тимур Турлов.

Одним из главных драйверов роста продолжает быть платформа Tradernet, которая изменяет представление об инвестициях.

«Мы строим не просто площадку для торговли ценными бумагами, а полноценную финансовую экосистему. Здесь есть все: аналитика, риск-менеджмент, автоматизированные инвестиции, доступ к глобальным рынкам", — рассказывает CEO.

Что из интересного для инвестора есть в Tradernet и что планируется:

ИИ-аналитика — система дает персонализированные рекомендации по акциям и ETF на основе поведения пользователя.

Прямой доступ к IPO — клиенты «Фридом Финанс» получают возможность инвестировать в крупнейшие мировые размещения.

Глубокая интеграция с банком — мгновенные переводы между брокерским счетом и Freedom Bank.

Торговля криптоактивами — платформа сейчас тестирует поддержку цифровых инструментов.

«Мы внедрили в Tradernet алгоритмы, которые помогают даже начинающим инвесторам, — поясняет Тимур Турлов, — . Человек может не просто купить акции, а получать персональные рекомендации, управлять рисками и диверсифицировать портфель».

Результат — рост клиентской базы и увеличение активности трейдеров. Брокерские клиенты Freedom активно торгуют на рынках США, Европы и Азии, а сама компания остается крупнейшим игроком на казахстанских площадках KASE и AIX.

Что касается искусственного интеллекта, то Freedom Finance использует AI в нескольких направлениях:

«ИИ — это не просто тренд, это инструмент, который увеличивает эффективность в разы», — убежден Турлов.

Кроме прогнозирования рыночных тенденций на рынках, компания с помощью AI анализирует риски в страховании и банкинге, а также улучшает комплаенс — автоматизированную проверку клиентов и транзакций.

Lifestyle-направление Freedom: экосистема сервисов для жизни

Freedom Holding активно развивает нефинансовые направления бизнеса, превращая экосистему в универсальную платформу для жизни. "Мы строим не просто финансовую компанию, а экосистему, в которой удобно жить. Это не только про инвестиции и банковские продукты — это про технологии, удобные сервисы и комфорт пользователей", — рассказывал Тимур Турлов в недавнем интервью.

Маркетплейсы и digital-сервисы в орбите Freedom Finance:

Arbuz.kz — крупнейший маркетплейс продуктов и товаров повседневного спроса.

Freedom Ticketon и Aviata — лидеры рынка онлайн-продажи билетов в Казахстане.

Freedom Pay — платежная система, интегрированная с банком и маркетплейсами.

«Когда мы покупали эти компании, они были успешными стартапами. Теперь это мощные digital-платформы, которые работают по всей стране. Мы сделали их частью нашей экосистемы и усилили за счет технологий Freedom», — объясняет глава холдинга.

Сегодня Arbuz.kz стал полноценным e-commerce-гигантом, а Freedom Ticketon и Aviata продолжают расширять аудиторию, интегрируя новые сервисы (страхование путешествий, бронирование отелей, программы лояльности).

Кроме того, компания развивает Freedom Pay. «Мы создали платежную систему, которая полностью встроена в экосистему Фридом Финанс. Клиент может оплачивать покупки, бронировать билеты, получать бонусы и одновременно накапливать инвестиции», — комментирует Тимур Турлов. Кроме того, Freedom Pay внедрил биометрическую аутентификацию и AI-анализ транзакций, что делает платежи не только быстрыми, но и максимально безопасными.

Таким образом, сегодня экосистема развивается в нескольких направлениях одновременно. Компания не просто зарабатывает на успешных финансовых продуктах, а создает фундамент для новых технологий, цифровой экономики и удобных финтех-сервисов. Казахстан становится не только региональным, но и глобальным игроком в мире цифровых финансов, в том числе благодаря вкладу экосистемы Freedom Finance.