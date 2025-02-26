ЕС отсрочил ввод механизма отслеживания российских алмазов

ЕС отложил введение обязательного механизма отслеживания российских алмазов до 1 января 2026 года, сообщает агентство Rapaport со ссылкой на журнал Совета ЕС.

Санкции на импорт российских алмазов и бриллиантов действуют с января 2024 года. С 1 марта ограничения распространяются на бриллианты от 1 карата, ограненные за пределами России, а с 1 сентября — на камни от 0,5 карата. Однако запуск системы отслеживания несколько раз переносился. В июне 2024 года ЕС откладывал его на шесть месяцев, напоминает «Коммерсантъ».

Предполагается, что механизм обяжет компании предоставлять «доказательства на основе отслеживания» при ввозе камней. Еврокомиссия поясняла, что данные о происхождении алмазов должны регистрироваться в специальном реестре, аналогичном системе SWIFT, что позволит отслеживать их движение.

Антверпенский мировой алмазный центр (AWDC) отметил, что отсрочка дает компаниям время на подготовку, но остаются вопросы о работе системы и ее управлении. Также AWDC выразил обеспокоенность тем, чтобы меры применялись равномерно и не ставили европейский рынок в невыгодное положение.

По мнению начальника аналитического отдела «Риком-Траста» Олега Абелева, отсрочка связана с финансовой и технологической неготовностью системы. Он отметил, что основные поставки российских алмазов идут в Индию, откуда камни затем могут попадать в ЕС, а механизм отслеживания больше ударил бы по европейским импортерам.