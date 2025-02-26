«Инфляция для бедных» в России оказалась в полтора раза выше общей

Рост цен на минимально необходимый человеку набор товаров и услуг, так называемая «инфляция для бедных», в декабре 2024 года в России достиг примерно 16 процентов в годовом выражении. Об этом говорится в новом обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Общий рост оказался более чем в полтора раза ниже — в районе десяти процентов. В январе 2025 года разрыв немного уменьшился, но все равно остается очень высоким.

В список товаров и услуг, который учитывается в показателе, входит набор продовольствия без животного масла, алкоголя и ряда других продовольственных товаров, медикаменты, моющие средства, услуги жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

На формирование разрыва влияет рост цен на продовольствие, который стабильно значительно опережает инфляцию в секторе непродовольственных товаров и услуг. Так, по данным Минэкономразвития, к 17 февраля продовольственная инфляция разогналась до 11,47 процента в годовом выражении, а на некоторые продукты цены выросли на десятки процентов.

Ранее Центробанк сообщил о том, что в январе годовая инфляция повысилась в 75 российских регионах, а в остальных либо не изменилась по сравнению с декабрем, либо уменьшилась. При этом быстрее всего начали расти цены на услуги, а вот повышение стоимости продовольственных и непродовольственных товаров осталось практически на уровне декабря.