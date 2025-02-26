Мировой долг достиг рекордного уровня

По итогам 2024 года глобальный долг достиг рекордной отметки в 318 триллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

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За 12 месяцев размер мировой задолженности увеличился на 7 триллионов долларов, уточнили эксперты. Общая сумма долга как доля валового внутреннего продукта за отчетный период также продемонстрировала рост. Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые за четыре года. В качестве одной из главных причин в IIF назвали замедление глобального экономического роста.

В 2025 году, согласно ожиданиям аналитиков, объем государственных заимствований останется высоким. Это относится в первую очередь к США, Франции, Китаю, Индии и Бразилии. В то же время мировой показатель будет постепенно замедляться в среднесрочной перспективе.

«В перспективе мы ожидаем дальнейшего замедления роста глобального долга», — заключается в докладе IIF.

Ранее издание Fox Business со ссылкой на прогнозы экспертов сообщило, что госдолг США может достичь рекордных 54 триллионов долларов в следующем десятилетии. В настоящее время объем государственных обязательств Соединенных Штатов оценивается примерно в 36,5 триллиона. В долгосрочной перспективе, предупреждают аналитики, проблема растущего госдолга может поставить под угрозу экономическое положение страны в глобальном масштабе.