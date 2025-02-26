В России фиксируют ухудшение качества кредитного портфеля банков

Качество кредитного портфеля банков в целом остается высоким, но из-за роста числа реструктуризаций кредитов бизнеса наблюдается некоторое ухудшение ситуации. Об этом сообщается в резюме Центрального банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

В публикации отмечается, что также растет число реструктуризаций кредитов у малого, среднего и крупного бизнеса. Регулятор отметил, что данная ситуация не носит массовый характер.

В ЦБ подчеркнули, что высокая прибыль позволяет большинству компаний обслуживать кредиты по более высоким процентным ставкам. Но в этой ситуации компании с высокой долговой нагрузкой могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга в условиях сохранения высоких процентных ставок.

До этого регулятор заявил, что по итогам января в 75 регионах России был зафиксирован рост годовой инфляции.

14 февраля Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор уточнил, что инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, при этом кредитная активность замедляется, что стало аргументами в пользу оставления ключевой ставки без изменений.