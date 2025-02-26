США введут пошлины на товары из ЕС

Соединенные Штаты уже приняли решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза, и оно будет в ближайшее время оглашено. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета.

"Мы приняли решение. Мы очень скоро его объявим. Это будет 25%, говоря в общих чертах. И это будет в отношении автомобилей и всего остального", - заявил Трамп.

Он отвечал на вопрос о том, выработано ли уже решение об импортных пошлинах в отношении ЕС.

При этом Трамп выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах.