РФ снизит пошлину на подсолнечное масло почти в два раза

В марте пошлина на вывоз подсолнечного масла из России будет уменьшена до 9 333,2 рубля за тонну. Об этом сообщил Минсельхоз на своем сайте.

Ставка была рассчитана при индикативной цене в 1 065,1 доллара за тонну продукции. В феврале сумма пошлины составляет 17 786,4 рубля, ее значение было рассчитано при индикативной стоимости в 1 068,5 доллара.

Также будет снижена экспортная пошлина на подсолнечный шрот до 1 742,3 рубля. В марте она была рассчитана по индикативной цене в 204,1 доллара за тонну. В феврале ее размер составлял 3 888,7 рубля при индикативной цене в 212,2 доллара.

В 2021 году в России были введены гибкие экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот. Они будут действовать до 31 августа 2026 года. Размер пошлин определяется как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой стоимостью, умноженная на корректирующий коэффициент.

Чтобы определить размер пошлин в рублях, вступивших в силу с июля 2023 года, применяют среднее арифметическое значение курса доллара по отношению к рублю, которое устанавливается Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.