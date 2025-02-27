Названы причины увядания европейской экономики

Экономика стран Западной Европы «увядает», не выдерживая глобальной конкуренции, высоких цен на энергоносители и «удушающей бюрократической волокиты». Комментируя недавнее закрытие завода компании Michelin во французском Шоле, которое привело к сокращению более 1 200 сотрудников, об этих причинах пишет Politico.

В материале отмечается, что вливание бюджетных субсидий не спасет экономику континента от грядущего упадка, поскольку ситуация, аналогичная сложившейся после закрытия производства шин, складывается во многих частях континента. На этом фоне, указывают журналисты, потраченные Брюсселем на спасение промышленности сотни миллиардов евро оказались не более чем «очень затратным временным решением», тогда как за последние 15 лет в индустриальном секторе европейской экономики было сокращено более 2,3 миллионов рабочих мест, а, например, в Германии (ведущей экономике еврозоны) промышленное производство упало с 2018 года на 15 процентов.

В 2024 году спад промышленного производства в ЕС составил 1,2 процента. Michelin объявила о закрытии двух заводов в городах Шоле и Ване в ноябре, объяснив решение ухудшением конкурентоспособности Европы.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на прошлой неделе, что попытки добиться большей независимости от США в оборонной сфере потребуют от страны дополнительных бюджетных усилий, и, если не удастся добиться существенного экономического роста, гражданам придется «затянуть пояса». По его словам, участвовать в покрытии военных расходов и трат на борьбу с последствиями изменения климата должны в стране абсолютно все. Министр также призвал проводить связанную с этим вопросом «разъяснительную работу», начиная уже со школы.