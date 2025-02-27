В Банке России оценили перспективы самозапрета кредитов

Банк России прогнозирует высокий интерес со стороны населения к услуге самозапрета кредитов. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России, передает РИА Новости.

© РИА Новости

Председатель ЦБ напомнила о том, что данный механизм вступит в силу уже «буквально через день». Спрос на него будет наблюдаться со стороны россиян, которые опасаются мошенничества, указала она.

«Будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», - подчеркнула Набиуллина.

С 1 марта 2025 года в соответствии с законодательством граждане РФ смогут установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита.

Речь идет о потребительских кредитах, в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств, договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.