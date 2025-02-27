ЕС начал срочные консультации после слов Трампа о пошлинах

Еврокомиссия и страны - члены ЕС начали срочные консультации "на разных уровнях" после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем введении пошлин в 25% на европейский экспорт, которые "стали неожиданностью", сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Страны ЕС и Еврокомиссия после заявления Трампа о пошлинах на европейский экспорт начали срочные консультации на разных уровнях - от послов в Брюсселе до министров - и, без сомнения, эта тема также будет обсуждаться в ходе всех ближайших двусторонних контактов глав государств Евросоюза", - отметил он.

В то же время дипломат высказал мнение, что реакция Евросоюза "будет сдержанной, пока нет официального решения США о введении пошлин и неизвестен точный список товаров", которые под них попадут.