Названа причина падения российского рынка акций

Российский рынок акций упал в ходе вечерней сессии на фоне информации о продлении санкций против РФ со стороны США. Об этом пишет портал «Финам» со ссылкой на данные торгов.

В четверг, 27 февраля, в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда антироссийских санкций.

По данным портала, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3200 пунктов и составил 3197,98 пункта (-2,4% по сравнению с прошлыми торгами). По состоянию на 20:33 мск он немного отыграл позиции и составил 3 211,30 (-1,97%).

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Ранее сообщалось, что рынок акций РФ снижается в связи с тем, что инвесторы испытывают сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины.

Эксперты пояснили, что фактором давления также выступают ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции.