Доллар подскочил на фоне продления антироссийских санкций США

Официальный курс доллара на 28 февраля резко вырос на два рубля. Это следует из официального сайта Центробанка РФ.

Официальный курс доллара 27 февраля, до продления Штатами новых антироссийских санкций, составлял 85,93 рубля. Однако на 28 февраля ЦБ повысил курс до 87,7. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ЦБ. Также был повышен курс евро — с 90,18 до 92,04 рубля.

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие санкций против России. Отмечалось, что речь идет об антироссийских ограничениях, наложенных в 2022, 2018 и 2014 годах.