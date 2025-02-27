Посольство КНР прокомментировало повышение тарифов США

Одностороннее повышение тарифов Соединенными Штатами является проявлением торгового протекционизма и подрывает основы торгово-экономического сотрудничества Пекина и Вашингтона. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Одностороннее повышение тарифов Соединенными Штатами серьезно нарушает правила ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ТАСС) и является типичным актом односторонности и торгового протекционизма. Оно подрывает основы торгово-экономического сотрудничества Китая и США, неизбежно повлияет и подорвет будущее сотрудничество двух сторон в сфере борьбы с наркотиками", - сказал он, комментируя намерение США ввести дополнительные тарифы на товары из Китая.

"Позиция Китая последовательна и тверда. В торговой войне или тарифной войне нет победителей. Односторонние тарифы, введенные Соединенными Штатами, не решат их собственных проблем, не принесут пользы ни обеим сторонам, ни всему миру", - указал Лю Пэнъюй.

"Китай призывает США исправить свои ошибки, сохранить достигнутую с трудом положительную динамику в сотрудничестве по борьбе с наркотиками, а также содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - резюмировал пресс-секретарь посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что с 4 марта с китайских товаров будут взиматься дополнительные тарифы в размере 10%.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля. Администрация Трампа объяснила решение о введении пошлин тем, что власти Мексики и Канады не препятствуют достаточно решительно поставкам фентанила из Китая в США, а также нелегальной миграции. С 10 февраля КНР в качестве ответной меры ввела дополнительный тариф в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа из США; на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы - в размере 10%.