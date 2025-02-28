Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на макароны

Ситуация с ценами на макаронные изделия в России в настоящее время стабильна, отпускные цены демонстрируют околонулевую динамику. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе РФ.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупный поставщик макаронных изделий "Барилла Рус" (бренд Barilla) уведомил ретейлеров о повышении цен на 26 наименований с 1 марта.

"Стоит отметить, что ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Отпускные цены демонстрируют околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм продукции. При этом вермишель за последний месяц подешевела у производителей на 5,3%. В рознице цены на макаронные изделия с начала года снизились на 0,1%", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что рынок макаронных изделий в России отличается высокой степенью локализации. При этом импорт поставляется в незначительном объеме и в основном касается премиального сегмента.

В Минсельхозе также сообщили, что выпуск данной продукции в России стабильно растет. Так, в 2024 году было произведено 1,5 млн тонн макаронных изделий, что на 9 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года: в январе выпущено 120 тыс. тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 8,3%.