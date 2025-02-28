Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на макароны

В России стоимость макаронных изделий остается стабильной, а импорт продукции из-за рубежа незначителен, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Сегодня «Коммерсант» писал, что итальянский производитель Barilla, специализирующийся на производстве макаронных изделий, сообщил торговым сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию, импортируемую из-за рубежа. С 1 марта стоимость таких товаров увеличится на 15–30%, отметило издание.

В ведомстве подчеркнули, что «ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна». Там добавили, что рынок макаронных изделий в России характеризуется высокой степенью локализации.

В Минсельхозе заявили, что отпускные цены демонстрируют околонулевую динамику и по состоянию на 26 февраля составляют в среднем 57,8 рубля за килограмм товара. При этом производители снизили стоимость вермишели на 5,3% за последний месяц. В розничной торговле цены на макаронные изделия с начала года упали на 0,1%.