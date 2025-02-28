Bloomberg: рубль стал лучшей валютой на мировом рынке

Российский рубль с начала года вырос на 15% по отношению к доллару, показав лучший результат среди всех национальных валют. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Оно отмечает, что после начала переговоров между Россией и США в мире вырос интерес к российским активам. Повышенный спрос на них наблюдается и на внутреннем рынке.

"Рубль взлетел на 15% против доллара с начала года, что делает его лучшей валютой по этому показателю", - указывает агентство.

В последние недели контакты РФ и США активизировались. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Почти полуторачасовая беседа состоялась спустя 23 дня после инаугурации Трампа. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами. 18 февраля в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в России, а также о снятии многолетних препон в работе российских дипломатических миссий.