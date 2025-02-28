Что и на сколько подорожает в марте в России

Пик годовой инфляции, по прогнозам Центробанка, наступит в РФ весной. Поэтому в марте цены на товары и услуги продолжат расти. Россиянам стоит готовиться в том числе к дальнейшему увеличению стоимости продуктов.

Какие из них станут менее доступны в первый месяц весны, расскажет NEWS.ru.

Какие продукты и услуги подорожают в России в марте

Сколько будет стоить хлеб

С 1 марта в России заметно вырастут в цене хлеб и хлебобулочные изделия. Крупные производители предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию на 10–12%. К слову, в минувшем году, по данным Росстата, «хлебная» инфляция составила 14,7%. Среди причин подорожания назывались изменения в стоимости складской и транспортной логистики, рост цен на сырье, увеличение налоговой нагрузки и прочие факторы.

В Минсельхозе, однако, заявили, что ситуация на российском рынке хлеба стабильная, за последний месяц пшеничный хлеб подорожал на 0,1%, а ржано-пшеничный — на 0,6%. При этом в министерстве признали факт роста издержек хлебопеков на производство, упаковку и транспортировку изделий.

Сколько будут стоить овощи

Значительного роста цен на всю плодоовощную продукцию в марте не будет, но сезонные овощи подорожают, говорит NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Возможно небольшое повышение цен на картофель, как нового, так и прошлогоднего сбора, который в феврале, согласно ЕМИСС, дошел до уровня 56,51 рубля за килограмм. По сравнению с январем цена увеличилась на 7,47 рубля», — отмечает она.

Также эксперт допускает повышение цен на морковь и капусту. По словам Лебединской, в феврале производители подняли прайс на последнюю на 6,25 рубля, при этом сезон свежей капусты начнется только через два месяца, в мае.

Сколько будут стоить сладости

Сразу несколько зарубежных кондитерских брендов собираются поднять цены на свою продукцию в России. По данным производителей, увеличение может составить 20%.

В частности, шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty подорожают на 16–19%, конфеты «Коркунов» — на 11–19%, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5–15%. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобы и масло. Повышение произойдет в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, а также с подорожанием других ингредиентов, растущими логистическими и операционными затратами плюс ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов», — пояснили представители производителей.

Сколько будет стоить такси

С 1 марта 2025 года в Москве и Подмосковье вводится обязательная аттестация для водителей такси: они должны пройти проверку на знание правил работы в сервисе в столичном регионе. Водители, которые вовремя не поучаствуют в тестировании, будут отключены от заказов — до момента успешной сдачи теста. До сих пор такая процедура была добровольной.

По мнению экспертов, новые требования приведут к резкому подорожанию поездок с 1 марта в часы пик из-за дефицита таксистов. Стоимость поездки может увеличиться в три и более раза, если власти из опасений коллапса не откажутся от идеи отключать от заказов неаттестованных таксистов.

Что еще может вырасти в цене в марте

Сколько будут стоить строительные материалы

Как рассказал NEWS.ru генеральный директор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев, в цене традиционно растут базовые строительные материалы, например цемент и пиломатериалы. Ужесточение экологических норм и требований к энергоэффективности повлияет и на повышение стоимости изоляционных материалов.

Весной появится еще один фактор роста цен — требование по маркировке. Эксперимент по ее применению уже начался, эта процедура станет обязательной с 1 марта 2025 года, рассказал эксперт. Также цены толкает вверх повышенный спрос. Баксараев пояснил, что строительный сезон заканчивается ближе к октябрю — ноябрю и возобновляется как раз в марте.

Сколько будет стоить электроника

Глобально благодаря укреплению рубля рост цен на импортные товары должен затормозиться, полагает автор Telegram-канала

«Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

«Опускать цены поставщики вряд ли станут, потому что курс рубля может вновь упасть, но и поднимать сейчас, наверное, не будут», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Исключением могут стать товары из категории сложной электроники — начиная со смартфонов и заканчивая кофемашинами. Тут общее подорожание может случиться за счет поступления на рынок новых и, соответственно, более дорогих моделей.

По мнению IT-эксперта, преподавателя факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Даниила Аржакова, конкуренция на рынке комплектующих для ПК и телефонов остается стабильной, поэтому существенного роста цен ожидать не стоит.

«Вероятны лишь незначительные повышения. А благодаря укреплению рубля цены на некоторые новые устройства могут даже немного снизиться. Но это не относится к уже вышедшей (поставленной в Россию. — NEWS.ru) продукции», — говорит он NEWS.ru.

Гендиректор компании-разработчика компьютерного программного обеспечения «ИОН» Николай Скаржинский прогнозирует «незначительное повышение» цен на компьютеры, ноутбуки, игровые приставки и комплектующие.

Основными причинами этого роста он называет увеличение налоговой нагрузки, рост ключевой ставки Центробанка, усложнение логистики из-за санкций. По словам эксперта, ноутбуки в марте могут подорожать на 5–10%, игровые ноутбуки — до 15%, смартфоны — на 5%, настольные ПК — на 10%, а комплектующие — на 5%. Впрочем, за счет укрепления рубля цены могут остаться на прежнем уровне или даже снизиться, допускает эксперт. Это особенно актуально для серого рынка техники, где курс является волатильным и может быстро менять стоимость товаров.

Сколько будут стоить кредиты

Потребительские кредиты до изменения ставки ЦБ (следующее решение по ней примут 21 марта) будут и дорожать, и падать в цене, считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.