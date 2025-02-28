Эксперты усомнились в перспективе добычи редких металлов на Украине

Эксперты в области геологии сомневаются в перспективности проектов по добыче редкоземельных металлов на Украине из-за отсутствия точных данных о наличии месторождений. Об этом пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на ученых и представителей отрасли.

По их оценкам, разработку проектов по редкоземельным элементам на территории Украины в будущем можно назвать "фикцией". Аналитики сомневаются, что в этой стране остались перспективные в плане разработки месторождения, поскольку все заявления о запасах ископаемых основаны на данных исследований, проведенных еще в советское время.

"На Украине нет известных месторождений редкоземельных элементов, - полагает профессор экономической геологии Австралийского национального университета Джон Маврогенес. - Я думаю, что люди, говорящие об этом, не знают разницы между редкоземельными элементами и другими критически важными минералами".

Кроме того, согласно данным Геологической службы США, на Украине присутствуют только запасы титана и графита, данными о потенциале добычи там лития, никеля, кобальта, а также редкоземельных металлов ведомство не владеет. О потенциале разработки месторождений этих элементов заявляли лишь украинские геологи.

"Существует большая неопределенность относительного того, в какой степени Украина владеет критически важными минералами", - отмечает на этом фоне директор центра разведки критически важных минералов Геологической службы Британии Гэвин Мадд.

Издание напоминает, что к редкоземельным элементам относятся 15 металлов из ряда лантаноидов, а также иттрий и скандий. Они необходимы для создания мощных магнитов, используемых при конструировании электромобилей, ветряных турбин и других машин. Киевские власти утверждают, что редкоземельные металлы присутствуют в шести месторождениях на территории страны.

Однако, по мнению президента консалтинговой компании в области добычи критически важных минералов Stormcrow Джона Хайкави, на то, чтобы разбурить эти залежи и установить факт нахождения там нужных элементов, может уйти до шести лет. Он подчеркивает, что на этом фоне план президента США Дональда Трампа по заключению сделки с Киевом в области редкоземельных металлов "не имеет никакого смысла" с экономической точки зрения.

Ранее американский лидер подтвердил, что намерен 28 февраля подписать с Владимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов.

Работа над сделкой по ресурсам

Вашингтон и Киев ведут работу над подписанием соглашения по украинским полезным ископаемым, заинтересованность в которых Трамп выразил еще в начале февраля. Зеленский ранее отказывался подписать документ, настаивая на включении в него пункта о гарантиях безопасности для Украины. При этом Трамп и Зеленский серьезно расходятся по вопросу потраченных Вашингтоном средств на помощь Киеву и обязательств Украины по их возмещению.

Как сообщало издание "Украинская правда", в документе, который согласовало правительство Украины, говорится о планах по созданию инвестиционного фонда, однако не прописан ряд деталей, связанных с его деятельностью. Речь идет, в частности, о том, как будет осуществляться на практике управление фондом, каковы полномочия представителей США, а также структура его собственности.