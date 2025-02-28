Украина близка к договоренности с МВФ о новом транше

Киев близок к достижению соглашения с МВФ о предоставлении нового транша финансирования, пишет Bloomberg.

По данным агентства, решение может быть принято уже на этой неделе.

Речь идёт о возможном транше в размере около $900 млн.

Источники Bloomberg рассказали, что представители МВФ проводят обзор экономики Украины.

При этом, по мнению собеседников агентства, переговоры могут осложниться из-за позиции американского президента Дональда Трампа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Киева.