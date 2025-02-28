Силуанов назвал ключевой источник будущего роста мировой экономики

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что вероятно ИИ станет ключевым источником будущего роста экономики в мире.

«Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов добавил, что цифровизация и искусственный интеллект могут повысить налоговые поступления и сократить административные издержки.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала о профессиях, которые искусственный интеллект (ИИ) заменит в 2025 году.