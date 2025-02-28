ЦБ объяснил отказ выпускать пластиковые купюры

Банк России не считает необходимым выпуск пластиковых банкнот в России, поскольку бумажные деньги лучше адаптированы к климатическим условиям страны. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале в ответах на вопросы подписчиков.

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Регулятор отметил, что планов по выпуску таких банкнот нет. Применение пластиковых банкнот целесообразно, в первую очередь, в государствах с влажным тропическим климатом, поскольку пластик не пропускает воду и не загрязняется. Однако бумажные деньги более устойчивы к низким температурам, чем пластиковые, добавил Центробанк.

В сообщении регулятора также подчеркивается, что защитные механизмы банкнот, изготовленных на основе бумаги и пластика, имеют свои особенности. В частности, в пластиковые банкноты не могут быть включены такие элементы, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна, которые обычно используются для подтверждения подлинности банкнот ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил, что новая купюра номиналом 1000 рублей появится в конце года. В ЦБ также прокомментировали ситуацию с заменой бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей на монеты. Как отмечалось, это было сделано из-за того, что бумажные банкноты этих номиналов быстро приходили в негодность. Однако в 2022 году Центробанк снова начал выпускать банкноты этих номиналов, поскольку они были очень востребованы среди населения и более удобны в использовании.