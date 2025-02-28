Курс биткоина обвалился

Обвал курса биткоина продолжается — в пятницу, 28 февраля, он впервые с начала ноября опускался ниже 80 тысяч долларов, растеряв таким образом взятые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа рубежи. Как пишет Reuters, криптовалюта переживает худшую с ноября 2022 года неделю.

На сегодняшних торгах биткоин падал на 7,2 процента, а за шесть недель он потерял около 27 процентов, указывает Bloomberg. К моменту написания материала снижение показателя в рамках дня скорректировалось до 5,18 процента (81,65 тысячи долларов за единицу) по данным Investing.

«Это падение можно рассматривать как ответ на макроэкономические опасения по поводу тарифов Трампа и геополитической неопределенности», — считает гендиректор BTC Markets Pty Ltd Кэролайн Боулер.

Другие аналитики отмечают, что резкое снижение курса биткоина вызвано уходом инвесторов из рисковых активов.

Курс биткоина начал динамично расти после того, как Трамп победил на президентских выборах в США. За месяц, прошедший с его выигрыша, это платежное средство подорожало более чем треть, регулярно обновляя ценовые рекорды. В начале декабря стоимость криптовалюты преодолела планку в 100 тысяч долларов, а в день инаугурации Трампа поднималась выше 109 тысяч. Это связывали с надеждами на то, что республиканская администрация сделает связанные с ней вопросы одним из приоритетных направлений госполитики.

После того как выяснилось, что в указе Трампа говорится об оценке «потенциального создания и поддержании национального запаса цифровых активов», а не о создании национального резерва биткоинов, о котором говорилось во время предвыборной кампании, курс криптовалюты перешел к снижению.