Пищевая отрасль Южной Кореи рассчитывает на снятие санкций против РФ

Южнокорейские корпорации, занимающиеся производством пищевых продуктов, рассчитывают на снятие антироссийских санкций после урегулирования конфликта на Украине, чтобы расширить свое присутствие на рынке РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство News1.

Отмечается, что южнокорейские производители пищевых продуктов, вошедшие на российский рынок, показывали хорошие результаты и во время конфликта, но теперь среди них «растут ожидания» его окончания. Поводом к этому стал разговор президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и переговоры между Вашингтоном и Киевом по поводу соглашения о редкоземельных металлах.

Другие источники News1 считают, что завершение конфликта на Украине приведет к снижению цен на украинское зерно. При этом само агентство не ожидает резких положительных изменений сразу после урегулирования.