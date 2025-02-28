МВФ достиг предварительной договоренности с Украиной о транше в $400 млн

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительной договорённости с Украиной, согласно которой Киев может получить очередной транш в $400 млн.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Перспективы остаются исключительно неопределёнными, поскольку война продолжает наносить тяжёлый урон населению, экономике и инфраструктуре Украины. Несмотря на сложные условия, программа продолжает выполняться благодаря критически важной внешней поддержке», — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg сообщал, что Киев близок к достижению соглашения с МВФ о предоставлении нового транша финансирования.