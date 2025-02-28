Правительство РФ установило квоту на экспорт пшеницы из Крыма и Севастополя

Правительство РФ установило на срок с 1 марта по 31 декабря 2025 года тарифную квоту на экспорт с территории Республики Крым и города Севастополя в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина в объеме 400 тыс. тонн.

Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на срок с 1 марта по 31 декабря 2025 года (включительно) тарифную квоту на вывоз с территории Республики Крым и Севастополя за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, <…> в объеме 400 тыс. тонн", - говорится в документе "Об особенностях установления и распределения тарифной квоты, установления ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз пшеницы и меслина с территории Республики Крым и города Севастополя".

Уточняется, что распределение тарифной квоты осуществляется председателем Совета министров Республики Крым при обращении участников внешнеторговой деятельности в заявительном порядке по согласованию с Министерством экономического развития РФ, Минсельхозом РФ, Министерством транспорта РФ и правительством Севастополя.