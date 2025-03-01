Фондовый рынок США вырос после ссоры Зеленского и Трампа

Фондовый рынок США резко вырос на 1,5% после ссоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

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Росту фондового рынка США предшествовало некоторое снижение, однако во время переговоров Зеленского и Трампа вмешались трейдеры, и увеличение спроса на акции привело к росту S&P 500 (индекса, усредняющего стоимость акций 500 крупнейших компаний США). Отмечается, что одновременно европейские фондовые фьючерсы упали — в среднем на 1%. Также на фоне встречи на 0,24% снизился курс евро к доллару. По мнению экспертов агентства, американскому рынку наиболее выгодно мирное разрешение конфликта на Украине.

«В конечном счете, рынок надеется на мир между Украиной и Россией, но то, как это будет сделано, будет иметь решающее значение. Все, что будет слишком однозначно в пользу Москвы, будет негативно воспринято рынком», — заявил экономист Хосе Торрес.

При этом экономист Адам Сархан заявил, что политика Трампа в первые месяцы после прихода к власти обнулила его предвыборные обещания. Это в последнее время приводит к стабильному снижению индекса S&P 500, что, по его мнению, увеличивает вероятность возвращения пошлин на товары из Канады и Мексики.

25 февраля Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.