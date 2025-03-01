ЦБ в марте может рассмотреть как повышение, так и снижение ставки

Банк России на заседании совета директоров по ключевой ставке в марте может рассмотреть как повышение, так и снижение ставки. Об этом журналистам заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Действительно, многие полагают, что следующим шагом ЦБ будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение такой переломной точки. В такой точке всегда разброс очень большой, поэтому не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки и будут голоса за повышение ставки", - отметил Тремасов.