Внебиржевой курс рубля на прошлой неделе вернулся к отметке выше 89 ₽ за доллар. В ходе торгов в среду рубль смог укрепиться до значений августа 2024 года — около 85 ₽ за доллар.

Официальный курс доллара ЦБ составил 86,82 ₽. Основная причина возвращения доллара к 90 ₽ — завершение налогового периода, пик которого пришёлся на 28 февраля.

«Также на рынке уменьшился и оптимизм, связанный с началом переговоров России и США, что, на наш взгляд, делает дальнейшее укрепление рубля маловероятным», — рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.

В краткосрочной перспективе он ожидает консолидацию рубля около 90 ₽ за доллар.

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«Ослабление курса конца недели не означает его быстрого возвращения к 100 ₽ за доллар. Курс вполне может остаться около 90 ₽ за доллар в ближайшие несколько недель. Он будет определяться предложением валюты со стороны экспортёров», — полагает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Определять динамику курса в марте будет ожидание изменения геополитической ситуации, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. По его словам, постепенное усиление спроса на валюту со стороны импортёров будет нивелировано ростом продаж валюты экспортерами на фоне планового роста налоговых сборов — квартальной уплаты НДД.

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