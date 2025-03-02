Инфляция в России может сохраниться высокой на долгое время — эксперт

В настоящее время существует риск того, что экономическая ситуация в России к 2025 году будет постепенно ухудшаться.

Об этом сообщила Наталья Зубаревич, известный российский экономист и профессор МГУ, в эфире YouTube-канала Влада Аганова, передаёт ИА DEITA.RU.

По прогнозам эксперта, в этом году не ожидается такого стремительного роста ВВП, как в последние несколько лет. Экономика, по её мнению, будет замедляться, а также ослабнет так называемая «гонка зарплат».

С учетом охлаждения экономики, отечественные компании будут испытывать меньшую потребность в найме новых сотрудников, что приведет к снижению конкуренции среди работодателей за кадры через повышение зарплат.

Кроме этого, по мнению Зубаревич, в России может возникнуть ситуация, при которой текущая высокая инфляция около 10% не только увеличится, но и задержится на длительный срок.

Эксперт объяснила, что это создаст трудности для простых граждан, поскольку на фоне постоянного роста цен увеличение зарплат и пенсий не будет успевать за инфляцией, что приведет к снижению покупательной способности их доходов и сбережений.

В наибольшей степени пострадают представители самых уязвимых слоев населения, в частности пенсионеры, так как они тратят на еду и лекарства наибольшую часть своих средств, и именно в этих категориях товаров инфляция проявляется наиболее сильно.