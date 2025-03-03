ЕС нарастил импорт удобрений из России

Страны Европейского союза увеличили ввоз российских удобрений в 2024 году, сообщает РИА Новости, проанализировавшее данные Евростата. В течение двух лет до этого Евросоюз снижал импорт удобрений из России из-за санкций.

В 2022 году поставки в ЕС упали в связи с ограничениями на 20,5%, в 2023-м - еще на 8,2%. В итоге закупки российских удобрений Евросоюзом в 2023 году стали минимальными за 11 лет: всего 3,9 млн тонн.

Зато в 2024 году ввоз удобрений из России вырос сразу на четверть: за год из нашей страны импортировано 4,93 млн тонн. Это практически полностью ликвидировало снижение предыдущих двух лет.

"Основная причина, по которой страны Евросоюза отказались от своей политики по снижению импорта удобрений из России, - это слишком высокие цены на газ для местных производителей", - отмечается в сообщении.

Из-за этого европейские компании резко сократили производство: в 2023 году выпуск был на треть меньше, чем в досанкционном 2021-м. Однако, несмотря на это, импорт странами ЕС удобрений оставался стабильным, что может быть связано со снижением количества ферм.

Ранее "Российская газета" рассказала о том, что в 2024 году Россия осталась вторым основным экспортером удобрений в США. В прошлом году Штаты приобрели у России удобрений на 1,1 млн долларов.