Global Times: КНР может ввести пошлины в размере 10% на сельхозпродукцию из США

Китай рассматривает возможность ввести дополнительные тарифы на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США.

Китай подготовил ответ на тарифную политику Трампа
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Как сообщила газета Global Times со ссылкой на источник, эти меры будут ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

"Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, то Китай обязательно примет решительные, мощные контрмеры", - сообщил источник.

1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а на канадскую и мексиканскую продукцию были отсрочены на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Позднее хозяин Белого дома объявил, что 4 марта в отношении Китая начнет действовать еще один пакет пошлин, ставка которых, как и в первый раз, составит 10%.

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